Париж, 20 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Жители Украины поддержат предложения кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, уверен французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он заявил 20 июля в соцсети Х.

Paul Sancya/AP/TASS Дональд Трамп

Накануне вечером Трамп рассказал о телефонном разговоре с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и пообещал, что «немедленно прекратит» конфликт на Украине, если победит на президентских выборах, отметил Филиппо.

«Украинский народ, которому надоели боевые действия, очевидно, будет в восторге!» — написал политик.

По его словам, такой сценарий хорош и для Франции, которая «перестанет разрушать себя». Филиппо посетовал, что страной руководят политики, предпочитающие горячий конфликт и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, после разговора с Трампом 19 июля Зеленский назвал политика президентом США. Он анонсировал личную встречу с Трампом и сообщил, что темой будет достижение «справедливого и устойчивого мира».

Трамп захочет провести личную встречу с Зеленским до выборов в США, чтобы подкрепить таким образом свои заявления о способности добиться мира на Украине, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Встреча Трампа и Зеленского может пройти на Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.