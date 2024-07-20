Москва, 20 июля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Мастер-классы по монотипии и другие активности пройдут на Никитском бульваре в рамках вернисажа «Искусство рядом», сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Михаил Терещенко/ТАСС

В рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» вернисаж и арт-маркет «Искусство рядом» подготовили для москвичей и жителей столицы творческие активности.

«На мастер-классах под руководством профессиональных художников все желающие познакомятся с техникой монотипии акварелью и перенесут с печатной формы на бумагу авторские рисунки, создадут авангардные броши и украшения в технике коллажа по мотивам произведений живописцев начала ХХ века», — говорится в сообщении.

Сообщается, что вернисаж и арт-маркет «Искусство рядом» собрал самых прогрессивных московских художников объединения «Выставочные залы Москвы». Они выставляют на уличных стендах Никитского бульвара свои полотна, продают творческие работы, а также проводят мастер-классы для всех желающих. Под руководством профессионалов гости могут создать своими руками украшения, картины, коллажи, предметы декора.

22 июля в 14:00 Софья Буслаева проведёт мастер-класс, на котором гости смогут научиться рисовать плоды пастелью на картоне. А в 19:00 на занятии художниц Светланы Деминой и Юлии Назар каждый сможет изобразить мгновение своего лета на большом холсте. По итогу получится пэчворк под названием «Лето на всех».

23 июля в 19:00 участники мастер-класса от Алиши Алишек смогут задекорировать искусственным мехом кепки, панамы и бейсболки. Также художница покажет, как внедрять экомех в летний гардероб.

24 июля в 17:00 Анна Дворянкина расскажет о творчестве известных художников начала ХХ века. Гости мастер-класса «Сошедшие с картин. Брошь-коллаж» познакомятся с ключевыми сюжетами, текстурами и оттенками знаменитых работ, а также смогут собрать фрагменты росписей в коллажную композицию для авторской броши.