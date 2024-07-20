Белгород, 20 июля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате ранены семь мирных жителей. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 20 июля в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

«Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Ранены семь мирных жителей», — написал Гладков.

Он уточнил, что один из украинских снарядов попал на территорию промышленного предприятия, там получили осколочные ранения четыре человека. Ещё один снаряд попал в многоквартирный дом, была ранена женщина. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Городская больница №2 в Белгороде примет ещё двоих пострадавших. Это мужчина с непроникающими ранениями руки и живота и женщина с баротравмой.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 июля Гладков сообщил о троих пострадавших в результате очередного обстрела Шебекино со стороны ВСУ. В городе, добавил он, загорелись два частных дома.