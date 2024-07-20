Донецк, 20 июля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Искажение истории Второй мировой войны, попытки приуменьшить подвиг советского народа и реабилитировать гитлеровцев и их пособников являются стратегией Запада по подготовке к войне, заявил Донецкому агентству новостей (ДАН) военный аналитик, подполковник швейцарской армии в отставке и бывший высокопоставленный сотрудник ОБСЕ Ральф Боссхард.

Евгений Халдей/ТАСС

«После 1945 года военно-историческая служба армии США наняла большое количество немецких генералов для написания истории только что закончившейся войны. И господа воспользовались возможностью, чтобы приукрасить свою роль, выдумать сказку о том, что немецкий вермахт всегда сражался честно, и объяснить, почему они всё же потерпели поражение от Красной армии», — сказал он.

По словам эксперта, многие из них остались верны своим национал-социалистическим убеждениям и по-прежнему считали солдат и офицеров Красной армии «недочеловеками». Боссхард подчеркнул, что их самооправдание на протяжении десятилетий определяло историографию немецкоязычных стран, и сегодня этот дух вновь определяет репортажи о российской армии и о конфликте на Украине.

«С 1991 года НАТО, созданное некогда как оборонительный альянс, ведёт войны за пределами своих границ, и ревизия истории, которую Запад проводит у себя и навязывает другим народам, — это часть планомерной подготовки к военным действиям», — отметил подполковник.

Военный аналитик также констатировал, что в течение многих лет Запад хотел установить новый «порядок, основанный на правилах», который он может определить, не консультируясь со странами, которые он уже объявил врагами. Поэтому вклад Советского Союза в победу над национал-социализмом, добавил Боссхард, теперь стараются приуменьшить.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей. Глава государства указал на необходимость твёрдо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад России в великую победу.

Для противостояния пропаганде нацизма российский лидер предложил создать в России Национальный центр исторической памяти.