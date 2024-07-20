Краснодар, 20 июля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Мэр Краснодара Евгений Наумов 20 июля приехал на митинг, который проводят жители нескольких домов на улице Краеведа Соловьёва, из-за аварии оставшиеся без воды и света. Об этом Наумов сообщил в своём Telegram-канале.

Соцсети Мэр Краснодара Евгений Наумов на митинге жителей города

Мэр отметил, что работы по устранению аварии уже ведутся. Одновременно специалисты проводят новый кабель. Также обеспечен подвоз технической и питьевой воды, он будет осуществляться до конца ремонтных работ и восстановления электроснабжения, подчеркнул Наумов.

«Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество. Здесь находятся и представители управляющей компании, профильные специалисты. Мы все должны сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему, хотя это и непросто», — написал мэр.

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На митинг вышли жители восьми домов жилых комплексов «Дружный-1» и «Дружный-2», сообщила «Лента. Ру». Жильцы рассказали, что перебои в подаче электроэнергии продолжаются уже месяц, а света в домах нет по 12–15 часов в сутки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля в Крыму из-за аномальной жары ввели веерные отключения электричества. Предпринятая мера должна минимизировать перегрузку оборудования. Ранее о временных отключениях предупреждали в Ялте, Севастополе, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи и других населённых пунктах.

Электроснабжение потребителей в регионах Юга России, в том числе и в Краснодарском крае, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Министерства энергетики 17 июля. Ситуация с электроснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры, продолжает отслеживаться, отмечалось в сообщении.