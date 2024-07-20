Москва, 20 июля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Министерство обороны России 20 июля показало в своём Telegram-канале кадры уничтожения опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

Кадр из видео

«Расчёты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявляют и уничтожают опорные пункты противника на правом берегу Днепра», — говорится в подписи к видеозаписи.

Украинские войска неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области, заявил в этот же день губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркнув, что Россию не интересуют «хотелки» врага.

По его словам, ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки потеряли до 5 тыс. военных, при этом значительная часть осталась на дне. За все время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тыс. боевиков, добавил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, ежедневно течением к правому берегу Днепра в районе Херсона прибивает тела погибших украинских военнослужащих. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом, заявили в пророссийском подполье.

Согласно данным «Следствия. Инфо», на Украине в Херсонской области продолжаются поиски нескольких сотен военных ВСУ, которые считаются пропавшими без вести в селе Крынки. Так, с октября 2023 года по конец июня 2024 года зафиксировано, что официально пропали 788 военнослужащих.