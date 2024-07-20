Москва, 20 июля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в Москве, он продлится до 27 июля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Сергей Фадеичев/ТАСС

Сообщается, что церемония открытия состоялась на главной сцене сада «Эрмитаж». Именно он станет главной площадкой в первые два дня мероприятия. Участники фестиваля познакомятся с латиноамериканскими музыкой и танцами. С 20 по 27 июля будут организованы всевозможные мастер-классы по созданию кубинских бус и других сувениров, гости фестиваля смогут попробовать блюда традиционной латиноамериканской кухни.

Помимо этого, в программу вошли выступления народных артистов из Мексики, Парагвая, Перу, Аргентины, Гватемалы, Боливии, Эквадора, Никарагуа и других стран, ярмарка и кинопоказы фильмов латиноамериканских режиссёров. Также участникам мероприятия расскажут об образе жизни и традициях латиноамериканских стран. В церемонии открытия фестиваля приняли участие послы латиноамериканских стран в России.

В департаменте внешнеэкономических и международных связей столицы назвали этот фестиваль важным событием в развитии культурного взаимодействия России и латиноамериканских государств и продвижении образа Москвы как культурного центра.