Киев, 20 июля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в своих комментариях назвал собеседника «президентом».

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Телефонный разговор Зеленского и Трампа состоялся 19 июля.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Формально все бывшие президенты США сохраняют свой титул пожизненно. Однако на фоне идущей в США кампании, в которой Трамп выступает в качестве кандидата, и особенно на фоне прежней критики Зеленского в адрес Трампа такое обращение бросается в глаза, указали украинские СМИ.

Зеленский ранее, в частности, критиковал обещания Трампа «в 24 часа» положить конец конфликту на Украине, говоря, что экс-президент США не понимает ситуацию. Также глава киевского режима заявлял, что если Трамп на посту президента США прекратит военную помощь Украине, то станет «лузером».

Как передавало ИА Регнум, Трамп по итогам разговора с Зеленским заявил, что беседа была «очень хорошей». Также он в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах «положит конец войне». Лидер киевского режима, в свою очередь, анонсировал личную встречу с экс-президентом США. На встрече будет обсуждаться достижение «справедливого и устойчивого мира», добавил он.

Трамп, вероятно, захочет провести личную встречу с Зеленским до выборов в США, чтобы подкрепить таким образом для избирателей свои заявления о способности добиться мира на Украине, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Встреча Трампа и Зеленского может пройти на Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.