Львов, Украина, 20 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Экс-депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище Львова, сообщила 20 июля её дочь София Семчишина.

Zuma\TASS Ирина Фарион

Похороны состоятся 22 июля, написала Семчишина на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Прощание с Фарион состоится днём ранее, 21 июля, во львовском Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Фарион было совершено вечером 19 июля во Львове. По данным украинских СМИ и МВД страны, неизвестный мужчина совершил покушение на улице, где жила экс-депутат, после чего скрылся.

Правоохранители сообщили о принятии мер по установлению личности преступника и его задержанию. Во Львове был объявлен план «Перехват». Также было начато досудебное расследование по факту покушения на убийство общественного деятеля.

Фарион была доставлена в больницу с огнестрельным ранением в критическом состоянии и тремя часами позднее скончалась.

Дело о нападении на Фарион переквалифицировали на статью об убийстве. МВД Украины подтвердило, что киллер ранее несколько раз приходил на улицу, где жила экс-депутат. Украинские СМИ сообщали, что полиция сталкивается с проблемами при поиске преступника, поскольку из-за отключений света на месте убийства не работали камеры.

Фарион ранее была известна своими острыми русофобскими заявлениями. В частности, она возмущалась тем, что часто слышит русскую речь во Львове, и говорила, что гордится ненавистью своих внуков к русским и русскоязычным. В ноябре 2023 года Фарион потребовала признать врагами на Украине всех, кто использует русский язык, в том числе русскоязычных военных ВСУ.

Ненависть и агрессия, порождённые Фарион и ей подобными, неизбежно возвращаются, и злобная львовская «мовознавка», о чьей смерти мало кто будет горевать, будет далеко не последней в списке получивших свой законный бумеранг, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин.