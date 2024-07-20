Одесса, Украина, 20 июля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции задержали мэра города Белгорода-Днестровского Одесской области Виталия Граждана по подозрению в рэкете, сообщили в Telegram-канале правоохранительного органа.

СБУ

«Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области», — говорится в сообщении.

В заявлении СБУ уточняется, что подозреваемый возглавлял группировку, которая намеревалась незаконно завладеть местной базой отдыха на берегу Чёрного моря. Для этого мужчины силой заставили владелицу объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него. Затем они назначили на базу отдыха «своего» директора, который начал искать покупателей на данный комплекс.

Когда покупатель нашёлся, группировка попыталась забрать у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав. По материалам дела, для реализации сделки мэр привлёк знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов.

Позднее интернет-издание «Страна. ua» опубликовала видео Виталия Граждана, на котором тот демонстрирует следы побоев на лице и теле. Как утверждает мэр, его избили сотрудники СБУ во время задержания.

Ранее ИА Регнум передавало, что сотрудники СБУ избили украинского генерала Виктора Микулина в ресторане Ужгорода. Генерал сделал замечание контрразведчикам, которые громко себя вели в ресторане. В ответ те избили Микулина прямо в заведении, после чего вывезли его в лес, где ещё раз избили и забрали мобильный телефон. Украинские СМИ сообщили, что против них было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.