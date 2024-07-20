Москва, 20 июля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал на московскую «ЦСКА Арену» для участия в матче российских звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщила 20 июля пресс-служба мероприятия в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Спортсмен приехал на матч с клюшками, он поприветствовал присутствующих в раздевалке.

Помимо Овечкина, в матче российских звезд НХЛ и КХЛ примут участие Александр Радулов, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и другие знаменитые хоккеисты. Основная часть вырученных с мероприятия средств пойдёт на благотворительность.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903175" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Овечкин приехал на «ЦСКА Арену» на игру российских звёзд НХЛ и КХЛ

Как передавало ИА Регнум, в мае российский форвард «Вашингтона Кэпиталз» назвал имена своих преемников в НХЛ. Это канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид и его соотечественник, центральный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

В апреле Овечкин заявлял, что стабильность и хорошее здоровье помогли ему побить рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами. Он в 18-й раз преодолел эту отметку и превзошёл канадского форварда Майка Гарднера, в активе которого 17 сезонов с 30 голами.