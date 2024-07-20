Волгоград, 20 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Под завалами насосной станции в Волгограде, на которой 6 июля произошёл взрыв, найдено тело пятого рабочего, сообщили 20 июля РЕН ТВ в пресс-службе СУ СКР по региону.

СУ СК России по Волгоградской области

По данным телеканала, тело рабочего нашли спасатели. Также отмечается, что поисковые работы в месте обрушения после взрыва завершены.

6 июля в момент взрыва на насосной станции находились восемь человек. Вскоре после ЧП на месте нашли тела начальника смены и электрогазосварщика. 11 и 13 июля из-под завалов извлекли тела двоих слесарей-ремонтников.

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По данным СК, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель. Сотрудники МЧС в эти же сутки зафиксировали на станции превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в восемь раз. Концентрацию опасного газа в помещении снизили с помощью дополнительного вентилятора.

На следующий день начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника начали устанавливать дополнительную вытяжную систему, выполняя распоряжение главного инженера. Взрыв произошёл во время сварочных работ.

Главного инженера волгоградского предприятия «Концессии водоснабжения» задержали. Следователи не исключили, что в ходе расследования в деле появятся и другие фигуранты.