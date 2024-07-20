Вашингтон, 20 июля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, ликвидированный после выстрелов в кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог готовить массовое убийство. На это указывают найденные улики, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Томас Мэтью Крукс

На месте покушения, отмечает издание, нашли две самодельные бомбы с дистанционным взрывателем, бронежилет и три магазина с 30 патронами. Всё это принадлежало Круксу. Кроме того, в его автомобиле, припаркованном в районе проведения митинга, нашли взрывчатку.

Установлено, что за последние месяцы Крукс несколько раз получал посылки, помеченные как опасный груз. Мужчина искал в интернете не только даты выступлений Трампа, но также сведения о президенте США Джо Байдене и съезде Демократической партии в августе.

Это усложняет работу следователей, которые пока не установили мотив покушения на Трампа и не выяснили, придерживался ли Крукс какой-либо идеологии, говорится в статье.

Издание сообщало также, что за несколько часов до покушения на Трампа Крукс запускал беспилотник над площадкой, выбранной для митинга.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля, когда Трамп выступал на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, раздались выстрелы. Одна из пуль задела ухо политика, его быстро увели с трибуны. Ещё два человека получили ранения, один погиб. Силовики ликвидировали стрелявшего — 20-летнего жителя штата Томаса Мэтью Крукса. Перед покушением он записал видеообращение, в котором заявил о ненависти к Республиканской партии и её лидеру. Кроме того, в послании на игровой платформе он предупредил о некоей «премьере», которая произойдёт 13 июля.