Москва, 20 июля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. На Северном речном вокзале Москвы 58 пар поженились с начала сезона, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Михаил Климентьев/ТАСС

В этом году в рамках проекта «Новые адреса счастья» брак можно заключить в районе этой достопримечательности с 7 июня по 24 сентября. В правительстве столицы отметили, что Северный речной вокзал участвует в данном проекте уже четыре года. Пары выбирают данную площадку из-за красивой архитектуры, панорамного вида и живописных набережных.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на сегодняшний день проект «Новые адреса счастья» предлагает 32 уникальные локации для проведения свадебных церемоний.

«Одним из таких мест стал Северный речной вокзал. С момента запуска проекта в 2021 году около 300 пар официально зарегистрировали свои отношения в этой достопримечательности», — добавила она.

Московские загсы проводят торжественные церемонии с 20:00 до 23:00. В это время вокзал закрыт, и мероприятие не будет мешать его посетителям и пассажирам. После бракосочетания молодожёны могут подняться на смотровую площадку, с которой открывается вид на набережную и Химкинское водохранилище. Также на территории речного вокзала есть множество мест для проведения свадебных фотосессий.

На данный момент для проведения церемоний бракосочетания в столице доступно более 50 площадок, включая музеи, станцию метро «Маяковская», усадьбы и рестораны. Выбрать подходящее место можно при помощи сервиса «Наша свадьба» на портале mos.ru. Гид позволяет настроить фильтры по необходимым параметрам: от вида площади до интерьера. Также можно указать дату регистрации, ближайшую станцию метро, количество гостей и не только.