Киев, 20 июля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём сообщении в Telegram-канале о телефонном разговоре с Дональдом Трампом назвал его президентом.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал он.

Зеленский также уточнил, что во время телефонного разговора с Трампом поздравил его с выдвижением в качестве кандидата от Республиканской партии и пожелал удачи в предвыборной кампании.

Трамп, в свою очередь, по итогам разговора с Зеленским заявил, что беседа была «очень хорошей». Он в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах «положит конец войне».

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший американский лидер заявлял, что в случае возвращения на пост президента США сможет способствовать урегулированию конфликта на Украине «за 24 часа» и для этого позвонит как президенту России Владимиру Путину, так и главе киевского режима.

Зеленский в ответ обвинял Трампа в непонимании ситуации на Украине.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, вероятно, захочет провести личную встречу с Зеленским до выборов в США, потому что ему это выгодно, это ход предвыборной кампании, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.