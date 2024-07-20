Зеленский назвал Трампа президентом США
Зеленский заявил, что договорился с «президентом Трампом» о личной встрече
Киев, 20 июля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём сообщении в Telegram-канале о телефонном разговоре с Дональдом Трампом назвал его президентом.
«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал он.
Зеленский также уточнил, что во время телефонного разговора с Трампом поздравил его с выдвижением в качестве кандидата от Республиканской партии и пожелал удачи в предвыборной кампании.
Трамп, в свою очередь, по итогам разговора с Зеленским заявил, что беседа была «очень хорошей». Он в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах «положит конец войне».
Как передавало ИА Регнум, ранее бывший американский лидер заявлял, что в случае возвращения на пост президента США сможет способствовать урегулированию конфликта на Украине «за 24 часа» и для этого позвонит как президенту России Владимиру Путину, так и главе киевского режима.
Зеленский в ответ обвинял Трампа в непонимании ситуации на Украине.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп, вероятно, захочет провести личную встречу с Зеленским до выборов в США, потому что ему это выгодно, это ход предвыборной кампании, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.