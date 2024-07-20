Москва, 20 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Проект правительства Москвы «Контуры культуры» получил премию «ОГМВ — Мехико — Культура 21» Всемирной организации «Объединённые города и местные власти», сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Пресс-служба Московского продюсерского центра

«Арт-проект занял первое место в номинации «Передовая практика», обойдя около 100 претендентов. Информацию о нём переведут на языки стран — участниц организации для масштабирования опыта Москвы в других государствах», — добавила вице-мэр.

По её словам, международное сообщество было создано более 100 лет назад. На данный момент оно включает порядка 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран мира.

Благодаря творческой программе «Контуры культуры» начинающие и уже известные художники смогут продемонстрировать своё мастерство на площадках Москвы. За три сезона организаторам проекта было направлено 1,5 тысячи авторских эскизов со всей России и стран зарубежья. Авторы лучших из них расписали стены в более чем 40 ведущих центрах и библиотеках столицы.

Как отметила Наталья Сергунина, география проекта непрерывно расширяется, а число заявок продолжает расти. Этим летом произведения современного искусства впервые будут представлены в Центре драматургии и режиссуры, детской школе искусств имени И. С. Баха и детской музыкальной школе имени Й. Гайдна.

Организатором проекта «Контуры культуры» является Московский продюсерский центр. Он поддерживает талантливую молодежь и открывает знаковые городские площадки, включая сцены, учреждения культуры и парки.