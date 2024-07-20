Москва, 20 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. С января по июнь 2024 года правительство Москвы приняло решения о реализации ещё девяти проектов комплексного развития участков бывших промышленных зон и недостаточно эффективно используемых территорий, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«В первом полугодии город утвердил 24 решения о комплексном развитии территорий. Девять из них предусматривают возведение жилья для участников программы реновации и других городских нужд», — сказал он.

По словам Ефимова, на участках общей площадью свыше 51 гектара запланировано строительство более 770 тысяч квадратных метров недвижимости для целей реновации. Площадки расположены в шести округах Москвы.

Кроме того, в черте новых жилых кварталов планируется строительство общественно-деловых и социальных объектов. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что данные проекты КРТ предусматривают создание более 127 тысяч квадратных метров недвижимости, а также современных производств.

Все территории будут благоустроены, на них разместят детские и спортивные площадки, специалисты продолжат строительство улично-дорожной сети, добавил Гаман.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 жилых комплексов переданы под заселение на юге Москвы с начала программы реновации. Программа реновации действует с 2017 года. В ходе неё около миллиона москвичей переедут в новое жилье из 5200 домов.