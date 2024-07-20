Москва, 20 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), Московском скоростном диаметре и других магистралях установили более 1,5 тысячи комплексов видеоаналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС

Глава города отметил, что интеллектуальная система непрерывно анализирует дорожную ситуацию и выявляет 13 типов инцидентов. К примеру, остановку автомобиля в неположенном месте или наличие лишних предметов на проезжей части. После анализа данные передаются оператору, который вызывает на место соответствующую службу, добавил Собянин.

Как отметил мэр Москвы, благодаря «умным камерам» число аварий на МКАД снизилось на 20% за три года. Также для безопасного движения на магистрали работают 18 экипажей ЦОДД, 160 новых табло экстренной информации предупреждают водителей о возможных ДТП или проведении дорожных работ.

Помимо этого, для привлечения внимания автомобилистов около крупных строительных объектов нанесены шумовые полосы, ещё на десяти участках запланировано появление дополнительных рядов, переходно-скоростных полос и новых съездов.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства, предполагающий, что в России начнут штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости, установленных динамическими информационными табло и знаками переменной информации. Сейчас штрафы действуют только за нарушение требований постоянных знаков.