Вашингтон, 20 июля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. По состоянию на сентябрь 2023 года в распоряжении США находилось 3748 ядерных боеголовок, которые предназначались для оснащения стратегических сил. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) на официальном сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

В октябре 2021 года Вашингтон в последний раз огласил данные о количественном составе ядерного арсенала. После этого власти начали скрывать эту информацию.

По данным агентства, показатели за 2023 год указывают, что число запасов сократилось на 88% по сравнению с максимальным количеством боеголовок в 31 255 единицы в конце 1967 финансового года. По сравнению с концом 1989 финансового года снижение произошло на 83%. На тот момент у США было 22 217 единиц такого вида оружия.

Как сообщала Федерация американских учёных, в 2024 году у США уже было только 3708 ядерных боеголовок.

Также в NNSA отметили, что в период с 1994 по 2023 финансовый год Вашингтон демонтировал 12 088 ядерных боеголовок. С сентября 1991 года количество нестратегического ядерного оружия сократилось в стране больше чем на 90%.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня помощник президента США Пранай Вадди заявил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал новые указания об условиях применения ядерного оружия. Он не исключил, что в связи с ними может увеличиться ядерный арсенал США.

8 июня в рамках выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление США, отметив, что власти России отреагируют на заявления Вашингтона об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады, так как она является гарантией стратегического сдерживания и баланса сил в мире.