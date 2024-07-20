Москва, 20 июля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности рассекретила новые архивные документы об обстоятельствах покушения на Адольфа Гитлера, совершённого 20 июля 1944 года, передаёт «Лента. Ру».

РИА Новости Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры Гитлера после попытки покушения на него

Среди представленных материалов — фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера Ганса Раттенхубера, а также гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты, бывшего сотрудника внешней разведки гитлеровской Германии, работавшего в Иране. Они дали эти показания органам госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны.

Раттенхубер, в частности, рассказал, что Гитлер в результате покушения получил нервный шок, который выражался в дрожании рук и в последние месяцы жизни Гитлера, марте–апреле 1945 года, значительно усилился.

Гамота в своих показаниях рассказал о заговоре высокопоставленных офицеров Германии против Гитлера («Операция «Валькирия»), объяснив его тяжёлой ситуацией в Германии, провалом плана быстрой победы над СССР, выходом из войны союзника гитлеровской Германии — Италии, бомбардировками городов страны, опасениями открытия второго фронта в Европе, ростом антивоенных настроений в германском обществе и усилением репрессий со стороны государства.

20 июля 1944 года в ходе одного из штабных совещаний один из основных участников заговора, Клаус Шенк фон Штауффенберг, подложил под стол Гитлера портфель со взрывчаткой. В результате взрыва погибли четыре человека, но Гитлер был лишь контужен.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле ФСБ опубликовала рассекреченные материалы о преступлениях военного коменданта белорусского Могилёва в период немецкой оккупации генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа, убившего сотни советских солдат. В 1944 году фон Эрдмансдорф шёл во главе колонны пленных немцев в Москве.

В июне в преддверии 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны и Дня памяти и скорби ФСБ опубликовала рассекреченный архив с показаниями бывшего начальника штаба госуправления пропаганды НСДАП Вернера Вехтера, подчинённого Йозефа Геббельса, о том, как нацисты скрывали подготовку к нападению на Советский Союз.