ФСБ рассекретила новые архивные материалы о покушении на Гитлера
ФСБ рассекретила архивные материалы о дрожащих после покушения руках Гитлера
Москва, 20 июля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности рассекретила новые архивные документы об обстоятельствах покушения на Адольфа Гитлера, совершённого 20 июля 1944 года, передаёт «Лента. Ру».
Среди представленных материалов — фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера Ганса Раттенхубера, а также гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты, бывшего сотрудника внешней разведки гитлеровской Германии, работавшего в Иране. Они дали эти показания органам госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны.
Раттенхубер, в частности, рассказал, что Гитлер в результате покушения получил нервный шок, который выражался в дрожании рук и в последние месяцы жизни Гитлера, марте–апреле 1945 года, значительно усилился.
Гамота в своих показаниях рассказал о заговоре высокопоставленных офицеров Германии против Гитлера («Операция «Валькирия»), объяснив его тяжёлой ситуацией в Германии, провалом плана быстрой победы над СССР, выходом из войны союзника гитлеровской Германии — Италии, бомбардировками городов страны, опасениями открытия второго фронта в Европе, ростом антивоенных настроений в германском обществе и усилением репрессий со стороны государства.
20 июля 1944 года в ходе одного из штабных совещаний один из основных участников заговора, Клаус Шенк фон Штауффенберг, подложил под стол Гитлера портфель со взрывчаткой. В результате взрыва погибли четыре человека, но Гитлер был лишь контужен.
Как передавало ИА Регнум, ранее в июле ФСБ опубликовала рассекреченные материалы о преступлениях военного коменданта белорусского Могилёва в период немецкой оккупации генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа, убившего сотни советских солдат. В 1944 году фон Эрдмансдорф шёл во главе колонны пленных немцев в Москве.
В июне в преддверии 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны и Дня памяти и скорби ФСБ опубликовала рассекреченный архив с показаниями бывшего начальника штаба госуправления пропаганды НСДАП Вернера Вехтера, подчинённого Йозефа Геббельса, о том, как нацисты скрывали подготовку к нападению на Советский Союз.