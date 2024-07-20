Москва, 20 июля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Пляжи Махачкалы превращаются в рассадник опасных бактерий, так как на протяжении десятков лет большую часть канализационных стоков города сливают рядом с пляжем Каспийского моря, в котором ежедневно купаются тысячи людей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сергей Савостьянов/ТАСС

По информации канала, объём отходов, которые стали причиной появления опасных микроорганизмов, исчисляется миллионами кубометров.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Фатима Гусейнова объяснила, что купание на пляжах Махачкалы было запрещено в связи с опасностью для здоровья людей. Результаты исследования воды показали, что отдыхающие могут заразиться различными инфекциями, в том числе и кишечными.

Как подчеркнул телеканал, главный санитарный врач республики указал в своём постановлении, что причиной, в связи с которой в воде появилось много бактерий, стал сброс канализационных и поверхностных ливневых стоков, которые не были очищены и обеззаражены.

Телеканал заявил, что люди не знают о запрете купания, так как соответствующие таблички установлены только на городском пляже Махачкалы.

Он также обратил внимание, что на одном из пляжей купаются только коровы, из-за того что в этом месте стоит невыносимый запах отходов жизнедеятельности.

Руководитель Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН Нухкади Рабазанов проинформировал, что Каспийское море может очищаться самостоятельно, однако оно не успевает справляться с объёмом всех загрязнений.

Также телеканал добавил, что очистные системы, которые находятся в городе Избербаше, пока не удаётся использовать. Их не могут достроить уже около 40 лет. В другом городе республики Дербенте очистные сооружения работают.

Кроме того, в министерстве строительства Дагестана сообщили, что к 2027 году в Махачкале тоже построят очистные сооружения, однако там системы будут мощнее. Реализация такого проекта обойдётся в 22 млрд рублей.

Как резюмировал телеканал, пока строители будут возводить новые очистные сооружения, всем желающим отдохнуть на море придётся искать пляжи с чистой водой вдали от городов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля в Москве Роспотребнадзор запретил купаться в Белом озере, так как его вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.