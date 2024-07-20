Кишинёв, 20 июля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Молдавия превратилась в логистический хаб для военных самолётов, заявил 20 июля бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику, усомнившись в том, что они перевозят по воздуху только гуманитарные грузы.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Ион Кику

В эфире телеканала Rlive он заявил, что Молдавию втягивают в военные действия. По его словам, есть фотографии с приземлившимися в Молдавии транспортными и военными самолётами. И его как гражданина и родителя беспокоит всё происходящее.

«Призываю всех: не играйте с огнём. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого», — сказал Кику.

Экс-премьер подчеркнул, что граждане страны должны дать властям чёткий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня на полях Петербургского международного экономического форума бывший президент и председатель социалистической партии Молдавии Игорь Додон также заявил, что действующие власти страны готовят Молдавию к войне.

Он напомнил, что ВС Молдавии проводят постоянные учения с НАТО, в страну прилетают американские самолёты, «непонятные закрытые грузы» идут транзитом с территории НАТО (из Румынии) на Украину, бюджет министерства обороны Молдавии увеличен в четыре раза, а власти закупают радары и оружие и созывают в военкоматы резервистов.