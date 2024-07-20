Москва, 20 июля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над территорией Белгородской области, сообщила 20 июля пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Биятов

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена в период с 09:30 до 10:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны информировало о перехвате 26 украинских беспилотников в небе над Ростовской областью. Ещё один дрон уничтожили в Смоленской области, отмечали в ведомстве.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали в Смоленском районе, пострадавших и разрушений нет.

Российские специалисты заполучили для изучения новейший украинский дрон-камикадзе с реактивным двигателем, сообщал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин. По его словам, это позволит изучить преимущества такого аппарата и получить данные по противодействию новой угрозе.