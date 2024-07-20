Москва, 20 июля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов просил суд отпустить его из-под стражи под домашний арест как участника боевых действий, который имеет госнаграды. Об этом говорится в постановлении суда о продлении ареста экс-замминистра, которое приводит «Газета.Ru».

Артем Геодакян/ТАСС Тимур Иванов

В документе, в частности, говорится, что обвиняемый и его адвокаты просили суд отказать в ходатайстве следователя о продлении ареста на основании того, что Иванов является участником боевых действий и имеет за это государственные награды и благодарности. Вместо этого они просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.

Однако суд не счёл эти доводы безусловным и достаточным основанием для отказа в продлении ареста.

В этот же день стало известно, что другой фигурант дела — бизнесмен Сергей Бородин — жаловался на проблемы со здоровьем. В связи с этим защита Бородина просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как передавало ИА Регнум, Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей, часть этих средств аккумулировалась фигурантами на расчётных счетах в различных банках.

Бывший замминистра обороны свою вину отрицает, он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.