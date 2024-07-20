Берлин, 20 июля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента, осуждающая визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, приведёт к эскалации и продлению конфликта на Украине. Об этом 19 июля сообщает немецкое издание Junge Welt.

TASS/EPA/YURI KOCHETKOV Виктор Орбан

«Резолюция является документальным свидетельством политической мании величия, бушующего разочарования из-за бессилия и, следовательно, возросшей воли к насилию», — указано в публикации.

Издание также отметило, что среди 495 депутатов, выступивших за проект резолюции, есть много представителей партий, которые относят себя к «левым» и антиимпериалистическим.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз и НАТО, согласно оценке китайского издания Global Times, пришли в ярость из-за визитов Орбана в Москву и Пекин. Коллективный Запад, говорилось в статье, не допустит переговоров о соглашении по украинскому конфликту, которое будет заключено не при посредничестве Запада.

Орбан 15 июля направил лидерам стран Евросоюза план урегулирования украинского конфликта по итогам своей миссии в Россию, США и на Украину.

18 июля венгерский премьер заявил, что Евросоюз, США, Китай и Турция способны помочь в урегулировании конфликта на Украине. Он добавил, что сами стороны конфликта не начнут искать выход без внешнего вмешательства.