Вашингтон, 20 июля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Томас Мэтью Крукс, стрелявший в кандидата на пост президента США Дональда Трампа, за несколько часов до покушения запускал беспилотный летательный аппарат над местом проведения мероприятия. Об этом 19 июля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

TASS /EPA

«Томас Мэтью Крукс управлял дроном по запрограммированному маршруту полёта в день покушения, 13 июля, чтобы изучить территорию выставочного комплекса перед злополучным митингом Трампа», — говорится в публикации.

Издание отметило, что данные дрона говорят о его неоднократном использовании для разведывания местности. Оно добавило, что выяснение этого обстоятельства в очередной раз обращает внимание на то, что в системе обеспечения безопасности бывшего президента США есть «ошеломляющие пробелы».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в ходе предвыборного митинга Трампа в штате Пенсильвания раздались выстрелы. Кандидат в президенты США прервал своё выступление, и его увели в безопасное место.

14 июля ФБР подтвердило, что нападавшим оказался 20-летний житель этого штата Томас Мэтью Крукс. Перед покушением он записал видеообращение, в котором заявил, что ненавидит республиканцев и их лидера. Мужчина также оставил перед инцидентом послание на игровой платформе о некоей «премьере», которая произойдёт 13 июля. Однако мотивы стрелявшего американские правоохранители пока не установили.

16 июля Дональд Трамп вышел к сторонникам после покушения с забинтованным ухом и заявил, что пережитое покушение повлияло на его жизнь, но ему не нравится думать о произошедшем.