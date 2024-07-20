Смоленск, 20 июля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Обломки украинского беспилотника, сбитого над Смоленской областью, упали в Смоленском районе. Об этом губернатор региона Василий Анохин сообщил 20 июля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате падения обломков пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Анохин.

Аппарат был сбит средствами ПВО и РЭБ. На месте работают оперативные службы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны информировало о перехвате 26 украинских беспилотников в небе над Ростовской областью. Ещё один дрон уничтожили в Смоленской области, отмечали в ведомстве.

28 июня Анохин сообщил, что в регионе были обезврежены девять дронов-камикадзе ВСУ, направлявшиеся к военному объекту. Их нейтрализовали над территорией Починковского района, пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 24 апреля после атаки украинских беспилотников в двух районах Смоленской области — Смоленском и Ярцевском — вспыхнули пожары на объектах топливно-энергетического комплекса. Возгорания ликвидировали, о пострадавших не сообщалось.