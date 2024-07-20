Москва, 20 июля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для бойцов группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Подробности рассказали в Минобороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Чичерина

Чичерина выступала вместе с фронтовым коллективом Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

«Концерт состоялся в тыловой зоне проведения СВО», — добавили в оборонном ведомстве.

Кроме своих песен на стихи писателя Александра Проханова, Юлия Чичерина совместно с музыкантами и балетной группой Ансамбля также исполнила несколько новых песен о жителях Донбасса.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил британского музыканта, экс-лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед российскими бойцами СВО.

Юлия Чичерина опубликовала клип на песню «Солдат» с кадрами с погибшим 2 апреля военным корреспондентом Владленом Татарским (Максим Фомин). Премьера состоялась 7 апреля.

Действия российских музыкантов, покинувших страну, осуждающих её действия и перечисляющих средства ВСУ, сложно оценить без использования ненормативной лексики, заявил певец и композитор Юрий Лоза.

Некоторые из уехавших из России музыкантов неслучайно выбрали в качестве места жительства именно Британию, государство, наиболее враждебно настроенное к России почти во все периоды истории, отметил певец. Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков теперь относится к России точно так же, как британское правительство, подчеркнул Лоза.