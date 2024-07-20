Львов, Украина, 20 июля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Известная своими русофобскими высказываниями бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, получившая огнестрельное ранение в голову, умерла в больнице во Львове. Ей было 60 лет. Информацию подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

hydrosad.ru Ирина Фарион

«Несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось», — написал он в Telegram-канале.

Поиски нападавшего продолжаются, добавил Козицкий.

Фарион была депутатом Рады с 2012 по 2014 год.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июля в городе Львове неизвестный мужчина совершил покушение на Фарион. Инцидент произошёл на улице, где жила бывший депутат. После покушения злоумышленник скрылся с места преступления. В городе объявили план «Перехват».

Пострадавшую доставили во львовскую больницу Святого Пантелеймона. Руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец оценила состояние пострадавшей как критическое. Перед смертью экс-депутат находилась на искусственной вентиляции лёгких, в глубокой коме, подтвердила медик. До этого раненой Фарион провели операцию по первичной хирургической обработке головы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил покушение на Фарион. Он заявил, что виновные в покушении на экс-депутата должны быть наказаны.

Следствие рассматривает две версии убийства — из личной неприязни либо из-за её общественно-политической позиции. Правоохранители во Львове переквалифицировали дело о нападении на экс-депутата после её смерти в больнице. Теперь его расследуют по статье «Умышленное убийство».

Экс-депутат, не скрывая, заявляла, что гордится ненавистью её внуков к русским и русскоязычным. Она призывала считать врагами всех, кто говорит на русском языке, включая русскоязычных украинских военных. Кроме того, националистка требовала от таких представителей ВСУ переходить на сторону России.