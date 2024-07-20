В ночь на 20 июля силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 вражеских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев, добавив, что в результате атаки пострадавших нет. Таким известием ознаменован новый, 878-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Тем временем непосредственно в зоне СВО подразделения Северной группировки войск за последние сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе Главного управления разведки Украины «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, потери противника составили до 255 военнослужащих.

Круглосуточно выполняют задачи по воздушному патрулированию в зоне СВО экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С. Соответствующие видеокадры обнародовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903122" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа Су-35С в зоне СВО

Подробности — в трансляции ИА Регнум.