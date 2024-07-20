Вашингтон, 20 июля, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал пост одного из подписчиков, который задал вопрос о том, почему нет границы для возраста президента США.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

Бизнесмен согласился, что должен быть установлен предельный возраст.

Нынешнему главе Белого дома 81 год, его конкуренту по президентской гонке Дональду Трампу — 78 лет.

«Да, должен быть максимальный возраст», — написал он в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден должен уйти с поста президента США, если откажется от участия в выборах, заявил 18 июля американский сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

В Вашингтоне, в том числе и в окружении Байдена, практически во весь голос говорят о закате политической карьеры американского лидера. Аналитику провёл телеканал NBC.

Авторы также указали, что «всё предрешено» и «печально».

Джо Байден заявил, что собирается возобновить своё участие в предвыборных агитационных мероприятиях на следующей неделе.