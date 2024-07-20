Москва, 20 июля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» уничтожили бронеавтомобиль американского производства с пехотой ВСУ на северском направлении фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

В ведомстве уточнили, что воздушная разведка обнаружила стоящий на грунтовой дороге бронеавтомобиль, который пытался выдвинуться в сторону своих передовых позиций.

«По всем полученным данным от разведки было установлено, что легкобронированный автомобиль производства США и был предназначен для перевозки личного состава для ротации войск на передовой. После получения целеуказаний операторы FPV-дронов поразили и уничтожили легкобронированное транспортное средство ВСУ вместе с личным составом», — отметили в Минобороны РФ.

Тульские десантники-операторы FPV-дронов постоянно ведут воздушную разведку в непосредственной близости от противника, заключили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, FPV-дрон ВС РФ сбил в небе над Раздоловкой в Донецкой Народной Республике украинский ударный гексакоптер типа «Баба-яга», летевший в сторону российских позиций для сброса мин. Вражеский дрон при столкновении взорвался в воздухе.

Южная группировка российских войск за неделю с 13 по 19 июля уничтожила 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада боеприпасов ВСУ, отметил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Украинские военные потеряли в зоне ответственности этой части войск до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства.