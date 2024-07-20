Москва, 20 июля, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вечером 19 июля выступил у посольства США в Москве, презентовав свою новую песню «Душа нараспашку» и клип. Таким образом музыкант ответил на цензуру в социальных сетях и ограничения доступа российским пользователям на видеохостинге YouTube.

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«Это исторический момент. Мы делаем всё, чтобы об этом услышал весь мир», — сказал SHAMAN.

Певец с флагом в руках проследовал к зданию американской дипмиссии, на которое спроецировали российский триколор и псевдоним исполнителя. Он исполнил песню «Душа нараспашку» о простом русском парне. Затем SHAMAN заявил, что на митинге-концерте представил в том числе своих коллег, несправедливо заблокированных видеохостингом.

Музыкант заверил собравшихся на митинге людей, что в любом случае победа будет за Россией.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля YouTube в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза против России заблокировал каналы исполнителей SHAMAN, Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова. SHAMAN объяснил это тем, что он русский.

С 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. В Роскомнадзоре отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей. Такие шаги видеохостинга недопустимы, они являются актом цензуры и в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В ведомстве пригрозили сервису оборотными штрафами за блокировку российских каналов.