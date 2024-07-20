Белгород, 20 июля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 20 июля объявили о ракетной опасности. Об этом проинформировали региональное МЧС и губернатор области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Белгород, укрытие

«На всей территории Белгородской области ракетная опасность», — сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Глава области призвал белгородцев укрыться в подвалах и не покидать их до отбоя ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 июля ВСУ в очередной раз обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По словам губернатор Вячеслава Гладкова, пострадали женщина и двое мужчин. Жительницу Шебекино с ампутацией левой кисти скорая помощь доставила в больницу Белгорода. Мужчину госпитализировали в районную больницу. Также в результате обстрела в Шебекино загорелись два частных дома. Возгорания удалось оперативно потушить. Ещё в двух домах были выбиты окна, повреждены кровли и заборы, осколками посечены четыре автомобиля. Из-за повреждений линий электропередачи часть города осталась без света.

В Белгородской области ночью 19 июля объявляли об опасности атаки беспилотников. Население попросили сохранять бдительность.