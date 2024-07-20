Над Ростовской областью сбили более 10 беспилотников ВСУ
Над Ростовской областью сбили более 10 БПЛА, отражение атаки ВСУ продолжается
Ростов-на-Дону, 20 июля, 2024, 03:33 — ИА Регнум. На севере Ростовской области ночью 20 июля было уничтожено более десятка украинских беспилотников.
«Силами ПВО уничтожено более десяти БПЛА. Военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки», — написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
По заверению губернатора, пострадавших нет, о последствиях на земле информация уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, в столице Украины ночью 20 июля были слышны взрывы. Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны, воздушную тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Вечером 17 июля также в Киеве прогремели взрывы. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в столице были взрывы на фоне звучавшего сигнала воздушной тревоги. Взрывы прозвучали на левом берегу, в Киеве работали силы ПВО, добавил он.
Ракетную опасность объявили в Севастополе ночью 20 июля, в Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.