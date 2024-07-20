Ростов-на-Дону, 20 июля, 2024, 03:33 — ИА Регнум. На севере Ростовской области ночью 20 июля было уничтожено более десятка украинских беспилотников.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Силами ПВО уничтожено более десяти БПЛА. Военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки», — написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

По заверению губернатора, пострадавших нет, о последствиях на земле информация уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в столице Украины ночью 20 июля были слышны взрывы. Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны, воздушную тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Вечером 17 июля также в Киеве прогремели взрывы. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в столице были взрывы на фоне звучавшего сигнала воздушной тревоги. Взрывы прозвучали на левом берегу, в Киеве работали силы ПВО, добавил он.

Ракетную опасность объявили в Севастополе ночью 20 июля, в Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.