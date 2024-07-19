Севастополь, 20 июля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Ракетную опасность объявили в Севастополе ночью 20 июля. Об этом в Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

«Внимание всем! Баллистика!», — опубликовал он сообщение в 02:43 мск.

Население попросили соблюдать меры безопасности, проследовать в укрытие и отойти от окон.

Через пять минут Развожаев сообщил об отмене режима ракетной опасности в Севастополе.

Как сообщало ИА Регнум, в столице Украины ночью 20 июля прогремели взрывы.

Ночью 18 июля на Украине взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги слышали жители Днепропетровска и Кривого Рога. Сигналы об опасности с воздуха включили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.