Развожаев предупредил население Севастополя о ракетной опасности
Севастополь, 20 июля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Ракетную опасность объявили в Севастополе ночью 20 июля. Об этом в Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Опасность!
«Внимание всем! Баллистика!», — опубликовал он сообщение в 02:43 мск.
Население попросили соблюдать меры безопасности, проследовать в укрытие и отойти от окон.
Через пять минут Развожаев сообщил об отмене режима ракетной опасности в Севастополе.
Как сообщало ИА Регнум, в столице Украины ночью 20 июля прогремели взрывы.
Ночью 18 июля на Украине взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги слышали жители Днепропетровска и Кривого Рога. Сигналы об опасности с воздуха включили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.