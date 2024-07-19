Москва, 20 июля, 2024, 02:49 — ИА Регнум. В Москве судом взят под стражу 28-летний блогер-дагестанец, который обвиняется в оскорблении религиозных чувств верующих и распространении порнографии. Об этом сообщила 19 июля московская прокуратура в Telegram-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

По информации надзорного ведомства, мужчина обвиняется в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Установлено, что в Москве 12 июля фигурант в целях оскорбления религиозных чувств верующих, топтал ногой христианский крест. При этом он фиксировал свои действия на видео и транслировал в прямом эфире на интернет-портале.

Блогера заключили под стражу. При том, как пояснили в прокуратуре, на суде обвиняемый не возражал против ареста.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в соцсетях появилось видео, в котором мужчина надругался над нагрудным крестом. В частности, он плевал в него, топтал и нецензурно выражался, а также произносил оскорбления в адрес христиан. Автором видео оказался уроженец Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который в настоящее время живёт в Москве и работает охранником.

Позже он записал обращение с извинениями, в котором заявил, что якобы стал жертвой провокации со стороны неких оппонентов.

Следственный комитет 17 июля проинформировал о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих.

19 июля блогеру предъявили ещё одно обвинение — по факту оборота детской порнографии. Следователи осмотрели квартиру фигуранта и изъяли его мобильный телефон, в котором были фото и видеоматериалы, содержащие, согласно судебной экспертизе, порнографические изображения несовершеннолетних.