Киев, 20 июля, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Убийство бывшего депутата украинской Рады Ирины Фарион является провокацией и покушением на демократию. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко.

ИА Регнум Ирина Фарион

Политик призвал расследование убийства делать открытым для общества.

«Насилие — это не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе. Убийство Фарион является провокацией и вызовом правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране», — написал Кличко в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, во Львове переквалифицировали дело о нападении на Фарион после её смерти в больнице. Теперь оно расследуется по статье «умышленное убийство».

Стрелявшего полиция не задержала.

Вечером 19 июля во Львове неизвестный мужчина стрелял в Фарион. Инцидент произошёл на улице, где жила бывший депутат. Врачи состояние раненной оценивали как критическое. В городе объявили план «Перехват».

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля, он получил ранение в ухо, потерял много крови, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Стрелявшего ликвидировали.