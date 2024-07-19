Москва, 20 июля, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Двоих граждан России заключили в тюрьму Саудовской Аравии по обвинению в организации нелегального паломничества (хаджа), рассказал журналистам руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев.

Иван Шилов ИА Регнум Тюрьма

«Получивший реальный срок в 1 год и 10 месяцев, житель Дагестана находится в пригороде Мекки. Второй ожидает своей участи в Медине. После отбывания срока они могут получить пожизненный запрет на въезд в Саудовскую Аравию», — уточнил Асуев.

Он добавил, что ранее у мужчин провели обыски и обнаружили множество подделанных бейджиков не только российской Хадж-миссии, но и министерства по делам Хаджа и Умры Саудовской Аравии.

Осужденные до окончания тюремного срока не смогут встретиться с родными. Между Россией и Саудовской Аравией нет договорённости об экстрадиции, поэтому россияне останутся в заключении на территории арабского государства, к ним не допустили даже российских дипломатов, сказал Асуев.

Глава Хадж-миссии России отметил рост деятельности мошенников по производству фальшивых документов, вымышленных туров, экскурсий в священные для мусульман города Мекку и Медину, продажу «левых» билетов во время паломничества, однако власти Саудовской Аравии успешно с ними борются.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году в ходе хаджа по священным для мусульман местам в Саудовской Аравии скончались более 1,3 тыс. паломников, более 83% из них не имели соответствующей визы, заявил 23 июня глава минздрава королевства Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель. Он уточнил, что всех скончавшихся паломников, личности которых удалось установить, похоронили в Мекке. Часть больных паломников, которые также не имели соответствующей визы, получили помощь в медучреждениях Саудовской Аравии, некоторых доставили с помощью авиации на лечение в Эр-Рияд. По словам министра, во время нынешнего хаджа медики оказали паломникам экстренную медпомощь 30 тысяч раз.

В генконсульстве России в Джидде 23 июня сообщили, что количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии россиян увеличилось до семи человек. Причиной смертей стала жаркая погода. Температура в Мекке во время хаджа была +51,8 градуса. Паломники много времени проводили под палящим солнцем, шли пешком. Всего в Саудовскую Аравию из России отправились не менее 25 тыс. паломников.

Всего в хадже участвовали более 1,8 млн человек. Мероприятие в этом году завершилось 19 июня.