Москва, 20 июля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. ФСБ России рассекретила очередные архивы, на этот раз открывающие обстоятельства покушения на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, которое было совершено 80 лет назад.

Адольф Гитлер

Самое громкое покушение на Гитлера произошло 20 июля 1944 года в его ставке «Вольфсшанце» («Волчье логово») в районе Растенбурга (Восточная Пруссия). Установлено, что убить фюрера пытались высокопоставленные офицеры вермахта. Они считали, что Гитлер, дилетантски вмешивающийся в дела военных, ведёт Германию к неизбежному краху.

Заговорщики хотели ликвидировать Гитлера и свергнуть нацистское правительство. Подложенная ими бомба, взорвавшаяся во время совещания Гитлера с военными, не дала ожидаемого результата. Гитлер лишь получил травмы. Заговор провалился, большинство его участников были казнены, их родственники репрессированы.

Фюрер получил нервный шок, который «выражался в дрожании рук» и со временем усилился, написало «РИА Новости».

Сегодня эксперты находят параллели между ситуацией в Германии 80 лет назад и нынешней в Киеве. Глава киевского режима Владимир Зеленский стал более нетерпеливым, напряженным, испытывает постоянную усталость. Окружение заявляет, что у него паранойя — якобы его хотят убить. Об этом написало агентство Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ России опубликовала рассекреченные архивы, в которых говорится о преступлениях военного коменданта белорусского Могилёва генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа. Гитлеровец 80 лет назад шёл по Москве, возглавляя огромную колонну пленных немцев. На его счету сотни убитых и сожжённых русских солдат.

Собранные доказательства подтверждают, что фашисты во главе с Адольфом Гитлером планировали истребить советский народ. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Управление ФСБ в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха Катынского дела.