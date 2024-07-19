Алушта, Крым, 20 июля, 2024, 01:21 — ИА Регнум. В курортном городе Алуште восстановили электроснабжение, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Алушта

«Свет в Алуште включили», — написал он в Telegram-канале.

В ГУП РК «Крымэнерго» добавили, что по состоянию на 00:55 20 июля были включены 12 линий электропередачи из 19. Электроснабжение восстановили около 22 тыс. потребителям. Аварийные бригады продолжают устранять последствия аварии на подстанции в Алуште, где выявили и локализовали повреждённое оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля город Алушта оказался полностью обесточен из-за аварии на линии электропередач, подтвердила глава местной администрации Галина Огнева.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в связи с повышенной нагрузкой в Алуште произошла авария на двух трансформаторных подстанциях, без света остались около 49 тыс. жителей.

В Ялте 19 июля возникли проблемы с электричеством после выхода из строя 40 трансформаторных подстанций. Специалисты восстановили работу 24 станций. Для ликвидации аварии увеличили количество ремонтных бригад.