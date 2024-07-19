Львов, Украина, 20 июля, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Правоохранители во Львове переквалифицировали дело о нападении на экс-депутата Рады Ирину Фарион после её смерти в больнице. Теперь оно расследуется по статье «умышленное убийство». Об этом сообщается в Telegram-канале национальной полиции.

wikipedia.org Ирина Фарион на «Бандеровских чтениях»

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

Также говорится, что полицейские принимают все необходимые меры для установления личности и задержания стрелявшего.

Как сообщало ИА Регнум, Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения 19 июля, написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на врачей.

Вечером 19 июля во Львове неизвестный мужчина совершил покушение на Фарион. Инцидент произошёл на улице, где жила бывший депутат. Врачи состояние раненой оценивали как критическое. Злоумышленник скрылся с места преступления. В городе объявили план «Перехват».

Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил покушение. Он заявил, что оперативно получает доклад от силовиков о розыске нападавшего.

Ирина Фарион известна своими русофобскими высказываниями. В январе 2024 года она говорила, что во Львове поселилось слишком много людей, говорящих на русском языке. Ранее экс-депутат заявляла, что гордится ненавистью её внуков к русским и русскоязычным.

Фарион призывала считать врагами всех, кто говорит на русском языке, включая русскоязычных украинских военных. Кроме того, она требовала от таких представителей ВСУ переходить на сторону России.