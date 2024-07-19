Будапешт, 20 июля, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Деятельность Жозепа Борреля в качестве главы дипломатии Евросоюза оказалась одной из самых провальных во внешней политике объединения. Об этом журналистам 19 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, добавив, что рад предстоящему уходу Борреля и считает его уровень мышления детсадовским.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Репортёры попросили Сийярто дать комментарий попытке Борреля помешать проведению неформальной встречи главных дипломатов стран ЕС в Будапеште. Глава европейской дипломатии намерен вместо этого созвать встречу министров иностранных дел в Брюсселе в конце августа. У Сийярто эти сообщения не вызвали удивления. Кроме того, он заявил, что ответил бы отказом на приглашение Борреля.

«Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовёшь», — прокомментировал Сийярто.

Кроме того, венгерский министр назвал хорошей новостью скорый уход Борреля.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня страны — участницы ЕС утвердили назначения на руководящие посты организации на следующие пять лет. Они договорились, что нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля сменит бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен продолжит работу на посту в течение ещё одного срока, а место главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля займёт экс-премьер-министр Кая Каллас.

11 юля агентство Bloomberg проинформировало, что министры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы намерены отказаться от посещения Венгрии в рамках председательства страны в Совете ЕС из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это решение «дурным вкусом». По его словам, угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине.