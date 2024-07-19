Москва, 20 июля, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Участник спецоперации, старший лейтенант Александр Ерин, которого через год после смерти 19 июля эксгумировали, чтобы перезахоронить в другом месте, изначально отправился на СВО по поддельной повестке, обманув свою жену, сказал, что его призвали по мобилизации. Супруга Алёна подозревает, что Александр намеренно сбежал от неё после 20 лет гражданского брака. Об этом вдова рассказала в интервью ИА Регнум.

Александр Ерин

Версию побега подтверждает и тот факт, что уже в госпитале, незадолго до смерти мужчина скрывал, что у него есть родственники в Тамбовской области. В этой связи его похоронили в Краснодарском крае.

Александра Ерина перезахоронили в родном посёлке Первомайский в Тамбовской области. Как выяснилось он умер от ранения в госпитале 18 июля 2023 года в Краснодаре, но никто из родственников об этом не знал — ни мать, ни супруга.

Журналисты ИА Регнум связались с вдовой Александра и она рассказала, почему произошла такая непонятная история, как муж попал на СВО, а семья год не знала, о его смерти.

По словам Алёны, когда объявили частичную мобилизацию, Александр принёс повестку и сказал, что его якобы призвали.

«Я посмотрела на неё, выглядела она правдоподобно. В этот же день он сделал мне предложение, потому что до этого мы прожили 20 лет, не расписываясь. Он сказал, что, если с ним что-то случится, то я не должна остаться ни с чем. Потом в военкомате я узнала, что никакой повестки ему не отправляли, а пошёл он как доброволец. Я подозревала, что он хочет сбежать от меня, что я ему надоела», — поделилась Алёна.

Будучи в зоне боевых действий, Александр постоянно звонил Алёне. В начале июля 2023 года он попал в госпиталь со множественными осколочными ранениями. Врачи извлекли из его тела 13 осколков.

Из госпиталя Ерин продолжал звонить жене, общались даже по видеосвязи. Последний раз они говорили 18 июля 2023 года. Как позже узнала Алёна, в этот же день Александр скончался.

«В разговоре он сказал, что у него что-то булькает в голове. И на следующий день я звоню — нет ответа. Я неделю подождала и пошла в военкомат. Там стали писать запросы по частям и госпиталям. Но нигде его не было», — пояснила она.

В течении года Алёна искала мужа, и в июле этого года наконец-то всё раскрылось. Через военкомат ей пришёл ответ, что Александра Ерина захоронили в Краснодаре почти год назад.

«Родная сестра Саши поехала в Краснодар, чтобы подтвердить ДНК. Эксгумировали, за свои деньги перевозили тело», — рассказала Алёна.

Перезахоронили офицера в Первомайском 18 июля.

Вдове теперь предстоят долгие судебные тяжбы из-за наследства. По её словам, мать погибшего угрожает забрать всё имущество, которое Алёна и Александр нажили до регистрации в ЗАГСе.

По словам женщины, мать мужа не считает её законной супругой, несмотря на то, что они 20 лет прожили вместе.

«Саша перед поездкой на СВО мне так и говорил, что надо расписаться, иначе его мать всё у меня отберёт. Сейчас я наняла адвоката и уже обратилась в прокуратуру», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, в Сети появилось видео с обращением бойца Вооружённых сил России, которое мужчина сделал незадолго до своей гибели в зоне спецоперации. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Vойско Zаботы Орёл».

На видео боец обращается к мальчику по имени Роман. Кем ему приходится ребёнок, точно неясно. Мужчина употребляет фразу «Дядя Анвар всегда с тобой». При этом в комментарии к ролику указано, что это обращение к сыну.

Авторы поста сообщили, что через некоторое время после записи ролика боец погиб.

В Луганске захоронили останки 20 российских военных, личности которых ещё устанавливаются. Церемония состоялась у мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса». Останки бойцов обнаружили поисковики Ленинградской 90-й роты военной комендатуры ЛНР, которая прибыла от координационного центра по розыску без вести пропавших Минобороны РФ.