Львов, Украина, 19 июля, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения. Об этом 19 июля сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на медиков.

ИА Регнум Ирина Фарион

«Ирина Фарион умерла в больнице после ранения», — уточнили журналисты в Telegram-канале.

Ранее о состоянии Фарион, получившей огнестрельное ранение в голову, рассказала руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец. Она оценила состояние пострадавшей как критическое. Перед смертью экс-депутат находилась на искусственной вентиляции лёгких, в глубокой коме, подтвердила медик.

До этого раненой Фарион провели операцию по первичной хирургической обработке головы. Врачи не смогли спасти её жизнь.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 июля в городе Львове неизвестный мужчина совершил покушение на Фарион. Инцидент произошёл на улице, где жила бывший депутат. Пострадавшую доставили во львовскую больницу Святого Пантелеймона. Состояние Фарион оценивали как критическое. Злоумышленник скрылся с места преступления. В городе объявили план «Перехват». По факту покушения на убийство общественного деятеля организовали досудебное расследование.

Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил покушение на Фарион. Он заявил, что оперативно получает доклад от силовиков о розыске нападавшего. Виновные в покушении на Фарион должны быть наказаны, добавил Зеленский.

Ирина Фарион известна своими русофобскими высказываниями. В январе 2024 года она говорила, что во Львове поселилось слишком много людей, говорящих на русском языке. Ранее экс-депутат заявляла, что гордится ненавистью её внуков к русским и русскоязычным. Фарион призывала считать врагами всех, кто говорит на русском языке, включая русскоязычных украинских военных. Кроме того, она требовала от таких представителей ВСУ переходить на сторону России.