Вашингтон, 19 июля, 2024, 23:36 — ИА Регнум. США не исключают возможности поменять свою позицию относительно разрешения наносить ВСУ удары вглубь России. Об этом 19 июля заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума по безопасности.

The White House Джейк Салливан

«Я не могу дать вам однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что, согласно текущей позиции нашего президента, обстоятельства изменились», — обозначил он.

По словам Салливана, Россия предприняла новое наступление на Харьков через границу Украины, на фоне этого потребовалось предоставить ВСУ возможность наносить ответные удары.

Пока позиция Белого дома по данному вопросу остаётся прежней, заключил советник американского лидера Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня США одобрили Украине только «точечное и ограниченное«» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом в силе остался запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России.

11 июля Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что разрешение Вашингтона украинской армии наносить удары с помощью американского оружия по территории России «вблизи границы» является краткосрочным. В дальнейшем снятии США ограничений на использование ВСУ американского оружия для ударов по России «нет необходимости», сказал он. По мнению главы Белого дома, в гипотетических атаках, в том числе на Москву, «нет смысла».

В начале июля член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предупредила, что Россия даст жёсткий ответ на применение американского вооружения для ударов по территории РФ. Она добавила, что провокация войны является привычным шагом США, нацеленным на захват чужих территорий и природных ресурсов.

Разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не изменит ход конфликта. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.