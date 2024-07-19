Москва, 19 июля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Россия планомерно снижает импорт продуктов, собственное производство которых увеличивается, в том числе кормов для животных. При этом запрет продукции конкретных производителей связан именно с качеством, пояснил РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Александр Погожев ИА REGNUM Корм для животных

По словам Данкверта, если на упаковке написано «утка», а там утки нет, «наши коты обижаются».

Отмечается, что с 2020 года Россельхознадзор постепенно вводит ограничения на импорт кормов из-за обнаружения в них нарушений. За первое полугодие 2024 года поставки заметно снизились. Объём импорта составил 28,4 тыс. тонн, на 40% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом, иностранных поставщиков достаточно, даже после сокращения импорта.

Как сообщало ИА Регнум, два крупнейших производителя кормов для кошек и собак заявили о готовности снизить цену на свою продукцию после того, как их деятельностью заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

В Мордовии построят завод по производству кормов для кошек и собак. Предполагалось, что там будут выпускать как сухие, так и влажные корма.