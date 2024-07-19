Москва, 19 июля, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вечером 19 июля провёл концерт-митинг у посольства США в Москве, представив новую песню «Душа нараспашку» и клип.

Кадр из нового клипа

Таким образом исполнитель выразил протест против незаконной блокировки российских пользователей администрацией сайта YouTube.

SHAMAN приехал на мероприятие на машине «Победа» с надписью «Победа!».

«Они заблокировали меня, потому что я — русский», — сказал он в рупор собравшимся.

Певец исполнил песню «Душа нараспашку» о простом русском парне.

У США не получится «запретить» русских, как бы они ни старались, отмечал певец ранее. SHAMAN подчёркивал, что причиной блокировки его канала стало именно то, что он русский.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля YouTube заблокировал каналы следующих исполнителей: Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

Пресс-служба Роскомнадзора (РКН) уточнила, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. РКН отметил, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.

Ранее 19 июля на стенде возле посольства США в Москве появился антиамериканский плакат. Его авторы иронически поздравили американских дипломатов «с днём зависимости». На плакате в виде военного, лежащего на больничной койке, изображён НАТО, идущие к нему капельницы помечены флагами Ливии, КНДР, Ирака, Вьетнама и Украины, на последней — подпись «война».