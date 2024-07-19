Москва, 19 июля, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа против неустановленных лиц «Балашихинского литейно-механического завода» (БЛМЗ), сообщил 19 июля «Коммерсантъ».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

По указанной статье подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, представители БЛМЗ, чтобы не срывать оборонный заказ, в 2017–2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям, и отгрузили их, сопровождая поддельными документами.

Использование некачественных подшипников привело к выходу из строя и приостановке эксплуатации пяти самолётов Ил-76МД-90А, таким образом был причинён вред интересам государства и нанесён ущерб обороноспособности и безопасности государства, полагает СК.

Следователи допросили руководителей и учредителей предприятии. На БЛМЗ была произведена выемка документов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле суд приговорил к пяти годам лишения свободы фигурантку дела «Оборонсервиса» Ирину Вишнякову, бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь». Она была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путём. Следствие установило причастность Вишняковой к многомиллионным хищениям средств, выделенных Минобороны в 2007–2012 годах на эксплуатацию и содержание различных объектов.

Первый в России приговор за срыв государственного оборонного заказа был вынесен в марте 2023 года. Руководитель «ОКТБ «Вектор» Анатолий Михалин был осуждён на пять лет за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По данным правоохранителей, в течение двух лет Михалин умышленно включал фиктивные затраты в стоимость продукции гособоронзаказа.

В марте 2024 года на коллегии ФСБ президент Владимир Путин призвал уделять особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и национальных проектах.