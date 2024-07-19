Вашингтон, 19 июля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в случае победы Дональда Трампа на выборах президента могут отказаться от оказания помощи Украине, заявил 19 июля госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы не можем гарантировать будущее», — сказал он, отвечая на вопрос о мерах Вашингтона по недопущению пересмотра Трампом курса в отношении Украины в случае его победы на выборах.

Госсекретарь напомнил о подписанном недавно США с Украиной соглашении в области безопасности, однако Белый дом может отказаться от исполнения декларированных в нём обязательств. При этом Блинкен подчеркнул, что есть ещё более 20 стран Запада, заключивших схожие договоренности с Киевом.

Как передавало ИА Регнум, глава киевских боевиков Владимир Зеленский накануне заявил, что обещанные Украине западными союзниками истребители F-16 военные так и не получили. Он признался, что надеется привлечь на свою сторону его вице-президента Джей Ди Вэнса, если на выборах в США победит Трамп.

Вэнс, в свою очередь, заявил на съезде в Милуоки, что США не будут без нужды применять за рубежом военную силу, если президентом станет Дональд Трамп, и оставят союзников без «халявы». Он выступил за прекращение военной помощи Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Он считает, что Киев при любых мирных договорённостях будет вынужден пойти на территориальные уступки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле знают об этих высказываниях.